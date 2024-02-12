الرياضة

عاجل.. أول قرار من جوزيه جوميز عقب وديتي ليفز والفيوم

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، بعدما خاض الأبيض مباراتين وديتين اليوم الإثنين أمام ليفلز والفيوم.

 أول قرار من جوزيه جوميز عقب وديتي ليفز والفيوم

ويستأنف الزمالك تدريباته صباح الأربعاء المقبل في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي البنك ، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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