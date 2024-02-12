نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. دياب يكشف مفاجأة بشأن كأس الرابطة وعبد العال يُرشح هذا اللاعب للانضمام للمنتخب وأول تعليق محمود عاشور بعد انتهاء "كان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الاثنين الموافق 12-02-2024.

رضا عبد العال يُرشح هذا اللاعب للانضمام للمنتخب

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مركزه وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار وفازت بها.

وأضاف: أتمنى عودة عبدالله السعيد مرة أخرى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن فهو أفضل لاعب في مركزه في الفترة الأخيرة.

وأشار رضا عبد العال إلى أن قرار تولي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المهمة الفنية عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا قرار صائب

وأكمل: من وجهة نظري أن حسام حسن كان الأحق بتدريب المنتخب بعد رحيل كيروش وكان يستطيع بناء منتخب قوي قادر على المنافسة على كل البطولات، وأتمنى أن ينجح حسام حسن في مسيرته الجديدة مع منتخب مصر واستعادة نغمة الانتصارات في البطولات الإفريقية.

"بسبب الأهلي والزمالك".. أحمد دياب يكشف مفاجأة بشأن كأس الرابطة

أشار أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الرابطة لم تناقش ترتيبات الموسم القادم بسبب عدم وصول مواعيد نهائية لبطولات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية.

وأوضح دياب في تصريحات تلفزيونية: سوف نتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل وضع الجداول، ولن نلغى بطولة كأس الرابطة تحت اي ظرف من الظروف لأنها بطولة قائمة ولها رعاة ومؤهلة لكأس السوبر المصري.

وبشأن انسحاب الأهلي والزمالك من كأس الرابطة: عقوبات الإنسحاب سوف يتم تعديلها، وعندما يتم زيادة الجوائز يتم زيادة العقوبات.

وأكد دياب إلى أن التحكيم خاضع لاتحاد الكرة، والرابطة طلبت أن يكون ملف المستحقات المالية لهم تحت إشراف الرابطة لإنهاء أزمة تأخرها.

وواصل: التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية كان مشرفا والموسم الجاري شهد تحسنا كبيرا، والاستعانة بحكام أجانب سيكون في أضيق الحدود، وأن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك أتمنى أن يدار بصافرة مصرية.

وأكمل: في كل دول العالم حكام الدوري الممتاز لا يمكن أن يقوموا بإدارة مباريات في المسابقات بالدرجة الثانية وغيرها، وهو ما يسعى مسئولي لجنة الحكام إلى تطبيقه.

الزمالك يكشف سر التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز واحد

عبر أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن رضاه التام عن صفقات الزمالك ومجلس الادارة اجتهد بقوة من أجل دعم الفريق سواء من لاعبين أو مدرب يقود الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، أن عبد الله السعيد لاعب كبير واضافة للفريق وتم ضم أيضا لاعبين شباب ليكونوا دعم الفريق في الفترة المقبلة مؤكدا أن عبد الله السعيد رجع 10 سنين للخلف.

وواصل سليمان تصريحاته، أن هناك الثلاثي سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر لن يشاركوا في افريقيا وفي نفس الوقت لدينا 10 مباريات في 40 يوم في الفترة المقبلة فمن الضروري أن يكون هناك تجهيز كامل لهذه الملحمة.

واستطرد عضو مجلس الزمالك حديثه قائلا: الزمالك فريق كبير ولايجب أن يتوقف علي لاعب وان المجلس بدأ في التفكير في الصفقات من قبل فك القيد، ولكن من الصعب دعم الفريق بقوة في يناير لصعوبة الحصول علي لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية والأمور لم تتم بعشوائية بل بطريقة منظمة واصابة فتوح والونش لم تكن في الحسابات ولكن يوجد بدائل ومدير فني يستطيع أن يوظف اللاعبين بشكل جيد.

أول تعليق من محمود عاشور بعد نهاية البطولة الأفريقية

كشف الحكم الدولي محمود عاشور عن سعادته بالمشاركة والأداء الجيد في فعاليات البطولة الأفريقية والتي استضافتها وتوجت بها ساحل العاج.

وجاء تصريح محمود عاشور عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.

وقال عاشور: "شرف لي ولكل حكام مصر، وميدالية اليوم هي لحكام مصر والحكام المشاركين في البطولة".

وتابع: "كرم ربنا وان شاء الله القادم أفضل وظهرنا بشكل جيد في البطولة".

وضمت البطولة الأفريقية سباعي تحكيمي مصري، شارك في البطولة للمرة الثانية عقب نسخة الكاميرون عام 2021.

وجاء السباعي بواقع ثلاثي حكم الساحة وهم محمد عادل، محمد معروف، أمين عمر.

وثنائي مساعد، أحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال، بينما في تقنية الفيديو محمود عاشور ومحمود البنا.

وواصل محمود عاشور كتابة الأرقام القياسية بالظهور في كافة المراحل المسابقة بداية من الافتتاح حتى النهائي.









