نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور مفاجئ حول مستقبل مصطفى محمد مع نانت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جذب مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد ظهوره بمستوى مميز مع “الفراعنة” في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت الأيام الماضية في كوت ديفوار.

مصطفى محمد على وشك مغادرة نانت في الصيف

أشار موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي إلى أن رحيل مصطفى محمد عن صفوف نانت في الصيف المقبل، بات متوقعًا بعد المستوى المبهر الذي يقدمه هذا الموسم سواء على مستوى فريقه أو المنتخب الوطني.

وأوضح الموقع الفرنسي أن هناك أندية أوروبية تراقب وضع مصطفى محمد؛ الذي يرتبط بعقدٍ ساري مع نانت حتى يونيو 2027.

تواجد مصطفى محمد ضمن صفوف نانت الموسم الماضي على سبيل الإعارة من جالطة سراي، قبل أن ينضم بشكل دائم للفريق الفرنسي.

وحصد مصطفى محمد، جائزة الحذاء البرونزي في أمم إفريقيا، بعدما سجل 4 أهداف مع منتخب مصر ليكون ثالث الهدافين في المسابقة القارية.