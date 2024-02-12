نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدخل النادي الإسماعيلي معسكر مغلق مساء اليوم في أحد فنادق الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل.

ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل.

يذكر أن النادي الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

موعد مباراه الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد الإسماعيلية.