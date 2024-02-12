نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كروس يواصل تصريحاته المستفزة ضد السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد، إثارة الجدل بتصريح جديد حول صافرات الاستهجان التي تعرض لها من الجمهور السعودي في مباريات كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت بالمملكة.

كروس عن صافرات الاستهجان: هذا يؤكد ما قلته عن السعودية

تعرض كروس، لصافرات استهجان خلال بطولة كأس السوبر الإسباني، بسبب تصريحاته المثيرة ضد السعودية وبالتحديد عن استقطابات دوري روشن.

وقال كروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ردًا على سؤال حول صافرات الاستهجان التي تعرض لها: “لم أتفاجأ”.

وأضاف كروس: “صافرات الاستهجان خلال كأس السوبر في السعودي؟ هذا أعطاني تأكيدًا بأن ما قلته كان صحيحًا”.