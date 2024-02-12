نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، سيلفا، تشيلويل.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، جالاجير.

خط الهجوم: مادويكي، بالمر، جاكسون.

موعد مباراة تشيلسي أمام كريستال بالاس

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق كريستال بالاس، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.