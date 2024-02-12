نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على ملعب وموعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عدد كبير من محبي مشاهدة قطبي الكرة المصرية في الوطن العربي وإفريقيا عن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي ستقوم باستضافته المملكة العربية السعودية.

وكان المارد الأحمر قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز أمام إنبي بنتيجة 3-0، كما تأهل فريق ميت عقبة إلى الفاينال بعد الفوز أمام بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر مارس المقبل على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار نهائي كأس مصر 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة 8-3-2024، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قنوات SSC السعودية.