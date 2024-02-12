عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أودينيزي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي، جيلسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، وستون مكيني، أندريا كامبياسو، تيموتي وياه.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، أركاديوز ميليك.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

تذات مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق حازم عبد السلام.

