ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على مواجهة مضيفه لايبزيج الألماني غدًا في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

تصريحات كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة لايبزيج

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نحن نسير بشكل جيد، متحمسون، في بطولة نحبها كثيرًا".

وأضاف:"لايبزيج منافس قوي، وهم يلعبون بشكل مكثف وبجودة عالية، سنخطط لمباراة كاملة دفاعيًا قبل كل شيء".

وتابع:"ربما يكون هذا الموسم الأفضل لي في مسيرتي، أرى فريقًا قويًا وجادًا ومتحمسًا، ويتمتع بأجواء جيدة، ولا أحد يشتكي والجميع يساهم".

وزاد:"كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهناها، كان ذلك بفضل شخصية اللاعبين".

وأشار:"إذا حافظ فينيسيوس جونيور على الاستمرارية، نعم فهو الأفضل، لديه الكثير من الجودة ويضع الكثير من القوة في مراوغاته. إذا فعل ذلك باستمرار خلال 90 دقيقة، فهذا يظهر أن هناك منافسين لا يستطيعون إيقافه في الشوط الثاني".

وأوضح:"الحافز مرتفع دائمًا لأنني أحب ما أفعله وأين أفعله".

وواصل:" أحب الفريق الذي أملكه. لقد عاد دوري أبطال أوروبا وهي المنافسة الأكثر أهمية بالنسبة لريال مدريد ونحن نريد المنافسة".

ورد أنشيلوتي على غموض موقف كروس من الاستمرار بعد نهاية الموسم قائلًا:"مهما كان قراره، عليك أن تحترمه. في رأيي، يجب أن يعتزل وهو في القمة. هذا العام يمكن أن يكون كذلك، أو العام المقبل، لا أعرف، لأن أدائه كان دائمًا جيدًا. لم يسبق له مثيل. لم يكُن لديه لحظات صعود أو هبوط".

وزاد:"لكن على المرء، كمدرب أيضًا، أن يتوقف عند قمة مسيرته المهنية".

وأتم:"لايبزيج لديهم أولمو بالإضافة هناك العديد من اللاعبين ذوي الجودة، يجب أن نراقبهم جيدًا".