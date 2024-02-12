نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "انفراد بالأسماء والتفاصيل" كواليس تصوير رامز جلال مقلب "رمضان" وظهور نجوم الأهلي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن كواليس تصوير رامز جلال مقلب رمضان 2024، والذي يتواجد فيه لاعبين من صفوف الأهلي.

وأفصح مؤمن الجندي عن أسماء ثنائي الأهلي الذي تواجد في برنامج رامز جلال عبر برنامجه الإذاعي فاول.

وقال: "البرنامج يتواجد فيه أكثر من لاعب في صفوف النادي الأهلي والبداية كانت من مساء الأمس".

وتابع: "عقب مران الأهلي سافر محمود كهربا وإمام عاشور بالتنسيق مع النادي لتصوير حلقة في البرنامج الجديد".



واستكمل: "رامز يريد ظهور علي معلول ومحمد الشناوي، إلا أن الاخير لم يتأكد ظهوره بداعي الإصابة في صفوف المنتخب".

واختتم: "الثنائي سيظهرون معا في حلقة واحدة وليس حلقة منفردة، وحتى الان لم يعلن عن تفاصيل حول حلقة البرنامج هذا اليوم، ويأتي ظهور الثنائي عقب الحصول على موافقة من خالد بيبو مدير الكرة من النادي الأهلي".



