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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته اليومية اليوم الاثنين بملعب النادي بالدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي، مع الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

ويحل بيراميدز ضيفا في السابعة من مساء الأربعاء ضيفا على نظيره فريق نادي زد على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يواصل تدريباته تحت قيادة كرونسلاف يورتشيتش

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي والذي سيحضر تكريما رسميا بصحبة منتخب بلاده في الكونغو بعد حصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية على أن يصل القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وأظهر اللاعبون حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكذلك مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يواصل الثنائي محمود مرعي وكريم الطيب تدريباتهما التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.

وعقب مران اليوم، لبى لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملون بالفريق دعوة رمضان صبحي نجم الفريق على عزومة غداء في مقر النادي، وسط حالة من التفاؤل الشديدة قبيل استئناف المباريات الرسمية.

