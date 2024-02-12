نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: مانشستر سيتي يمكن الفوز بدوري أيطال أوروبا كل عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مواجهة مضيفه كوبنهاجن الدنماركي غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

تصريحات بيب جوارديولا

المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"مباراة الغد لن تحدد شئ، نحن بحاجة إلى نتيجة جيدة لإنهاء المواجهة في مانشستر".

وأضاف:"فريق كوبنهاجن متعطشون للمنافسة وجائعون، ممتلئون بالحيوية وعقل منتعش، لقد كان لديهم الكثير من الوقت للاستعداد للمباراة. نأمل أن نكون في حالة جيدة".

وتابع:"علينا أن نتحدى أنفسنا ونتحدى خصومنا الذين يقولون نريد التغلب عليك".

وواصل:"عندما وصلت لمان سيتي قبل بضع سنوات، كان لدي شعور ربما يكون لقب دوري أبطال أوروبا أكثر من اللازم بالنسبة لنا، الآن أعتقد أننا مستعدون للقيام بذلك، وهذا هو الإرث الذي قدمناه لمان سيتي".

وعن دوري الأبطال قال:"الآن، المنظمة بأكملها، النادي بأكمله يعتقد أنه يمكننا القيام بذلك، هذا هو أفضل إرث يمكن أن نقدمه للنادي، حيث يمكن لمانشستر سيتي التنافس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كل عام".

وأكمل:"الملعب قريب جدًا من الجماهير، احترام كبير هو ما أشعر به مع جميع الخصوم، لكن عندما رأيت ما يفعلونه مع خصومهم، عليك أن تكون مستعدًا للمعاناة، ستكون مباراة صعبة".