نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من ريال مدريد يصدم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن خطوة انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

حاول نادي ريال مدريد، التعاقد مع كيليان مبابي في فترات سابقة، وكانت هذه الخطوة قريبة في صيف 2022 ولكن اللاعب فاجأ الجميع بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يخفض عرضه المالي لـ مبابي

وحسب ما أوردته شبكة “ذا أتلتيك” البريطانية فأن ريال مدريد سيعود بعرض جديد من أجل مبابي في فترة الانتقالات الصيفية، والأمر الصادم بالنسبة للاعب أن العرض القادم سيكون بقيمة أقل عن السابق.

وذكرت الشبكة أن عرض ريال مدريد لضم مبابي في عام 2022 كان عبارة عن رسوم تسجيل بقيمة 130 مليون يورو وراتب سنوي 26 مليون يورو، والعرض الحالي سيكون أقل من هذه القيمة.

ويرتبط مبابي بعقدٍ ساري مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لعام آخر.