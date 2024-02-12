عاجل.. قناة الزمالك تُعلن عن نقل مباراة فريق 2005 أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تنقل قناة نادي الزمالك مباراة فريق الشباب 2005 أمام النادي الأهلي على الهواء مباشرةً والمقرر لها في الثانية والنصف عصر الغد الثلاثاء.

قناة الزمالك تُعلن عن نقل مباراة فريق 2005 أمام الأهلي



ويلعب فريق 2005 بالزمالك الذي يقوده محمد عبدالله مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية، بمقر القلعة البيضاء.



وتشهد المباراة متابعة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في إطار سياسته بتصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين.



وفي سياق آخر، نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.



كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.