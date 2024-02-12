نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك "سيدات" تفوز على الزهور بنتيجة 3-1 في دور الثمانية لبطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 1/3 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على صالة الأخير،ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

طائرة الزمالك "سيدات" تفوز على الزهور بنتيجة 3-1 في دور الثمانية لبطولة كأس مصر

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

17/25 للزمالك

19/25 للزمالك

23/25 للزهور

11/25 للزمالك

بهذا الفوز تأهل فريق سيدات الزمالك لخوض منافسات دور نصف النهائي للبطولة، ولم يتم تحديد موعد المباريات حتي الآن.

يذكر أن سيدات الزمالك تأهلن لدور الثمانية عقب الفوز على هليوبوليس بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا عامًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، وهبة حسنين مديرًا إداريًا، وسمية ناجح للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططًا للأحمال.