نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 معلومات لا تفوتك عن "الأول بارك" ملعب نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب “الأول بارك” في الرياض، العاصمة السعودية، مباراة نهائي مسابقة كأس مصر والتي تجمع بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقام فيها لقاء نهائي كأس مصر خارج البلاد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويتطلع الأهلي، لتحقيق لقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه، بينما الزمالك يستهدف اللقب الـ29.

ونستعرض لكم فيما يلي، أبرز المعلومات عن ملعب “الأول بارك” المستضيف للقاء القمة المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك:

1- افُتتح ملعب “الأول بارك” في 7 مايو 2015 وكان يُعرف سابقًا باسم جامعة الملك سعود ومرسول بارك.

2- أول مباراة استضافها الملعب كانت بين نادي الهلال السعودي والعين الإماراتي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بتاريخ 13 فبراير 2018.

3- يتسع “الأول بارك” لاستضافة نحو 25 ألف متفرج، ويحتوي الاستاد على 34 بوابة للجماهير ولبيع التذاكر.

4- أقيم في الملعب حدث دبليو دبليو إي كراون جول في نوفمبر 2018، كما استضاف نهائي دوري أبطال آسيا 2019بين الهلال وأوراوا.

5- الأول بارك كان يستضيف مباريات الهلال سابقًا من 2018 حتى 2020، وحاليًا هو الملعب الرسمي لفريق النصر حتى 2030.