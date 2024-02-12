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أحمد جودة - القاهرة - قنوات مجانية لنقل قمة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر 2024 - شاهدها بجودة عالية HD

يبحث العديد من عشاق ومحبي رياضة كرة القدم المصرية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر والذي يعد لقاء القمة بالنسبة للمصريين، حيث أن الناديين لهم قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، ويمثل لقاء القمة في مصر، وهذا اللقاء ياتي ضمن مباريات بطولة كأس مصر بعد أن تغير موعد المباراة من 13 مارس 2024 إلى يوم 8 مارس القادم، وسيلعب الناديين في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي أحد ملاعب السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر



سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر حيث أستعدت قناة أون تايم سبورت المصرية لنقل اللقاء المرتقب من الجميع، كما حصلت أيضًا قناة أبو ظبي الرياضية علي حقوق بث المباراة، واليكم تردد القنوات الناقلة للمباراة:

نقوم بالضغط علي زر القائمة بالريموت الخاص بجهاز الأستقبال

نقوم بأختيار قائمة الترددات ثم نقوم بأختيار أضافة تردد جديد

نقوم بأدخال التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت 11861

نقوم بكتابة معدل الترميز وهو 27500 ونختار القطبية راسي ومعدل تصحيح الخطأ هو 5/6

أو نكتب تردد قناة أبوظبي الرياضية علي النايل سات وهو 12091



نكتب معدل الترميز 27500 والأستقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6

نقوم بأختيار بحث وننتظر حتي يتم تنزيل القنوات



ملخص نسخة كأس مصر



شهدت كأس هذه النسخة مشاركة 32 نادي مصري، وشهدت أثارة قوية حيث أستطاع نادي الزمالك التغلب علي نادي الأهرام في نصف النهائي وكذلك تغلب النادي الأهلي علي نادي انبي في الدور نصف النهائي واليك ملخص الدور ربع النهائي:

فاز نادي الأهرام علي البنك الأهلي بثلاثية في ربع النهائي

فاز نادي أنبي علي نادي النجوم بثلاثية

والزمالك هزم المقاولون بسداسية

والأهلي أنتصر علي المصري بثنائية.

مشوار الفريقين في نصف نهائي كأس مصر

تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه الثمين على نادي إنبي بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة شهدت تألق الحارس الدولي محمد عواد حارس مرمى الزمالك.