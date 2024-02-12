نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام: أمين عمر ومعروف مرشحين للتواجد فى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن لدينا حكام تستطيع التواجد فى كأس العالم المقبل 2026، وأنه يضمن ذلك.

وقال فاروق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أمين عمر ومحمد معروف هم الأقرب للتواجد فى كأس العالم المقبل 2026 بعد النجاحات الأخيرة وسيكونوا فى المعسكرات المقبلة استعدادا للمونديال.

وظهر الحكام المصريين بصورة رائعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وكان أدار محمود عاشور المباراة النهائية أمس بين كوت ديفوار ونيجيريا كحكم فيديو VAR.

