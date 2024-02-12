سبب يمنع برشلونة من إقالة تشافي.. لابورتا في مأزق

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أحمد جودة - القاهرة - ناقش مجلس إدارة نادي برشلونة، فكرة إقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز من منصبه وذلك في ظل تراجع تذبذب نتائج ومستوى الفريق الكتالوني في الفترة الماضية.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بعد مرور 24 جولة.

إقالة تشافي.. مخاوف داخل برشلونة من القرار

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة برشلونة تستبعد إقالة تشافي في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي، وهناك أصوات داخل الإدارة تحذر من النتائج العكسية لقرار الإقالة، حال تم اتخاذه.

ويخشى مسؤولو برشلونة، من أن تغيير المدرب في الوقت الحالي قد ينتج عنه نتائج عكسية واستمرار التراجع.

