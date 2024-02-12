محمد عبد الجليل: تألق موديست فى الوديات لا يعني شئ.. والأهلي فى مهمة صعبة أمام شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة -



قال محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية السابق أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية.

محمد عبد الجليل: تألق موديست فى الوديات لا يعني شئ

وقال عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية وتحتاج مجهود كبير من أجل النقاط للتأهل من هذه المجموعة.

وأضاف عبد الجليل:" أسمع عن تألق لاعبي الأهلي فى المباريات الودية خلال فترة التوقف وفى المقدمة موديست ولكن ذلك لا يعني شئ لأن المباريات الرسمية عكس الودية تمامًا.

وأتم:" مباراة الأهلي وشباب بلوزداد صعبة جدا.