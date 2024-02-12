نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تحتوي على نصيحة جنسية.. محمد صلاح ينشر صفحة مثيرة للجدل (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتي ضمت مجموعة نصائح من إحدى الكتب.

وأثارت الصورة جدلًا كبير بين متابعي لاعب ليفربول، كونها تحتوي على نصيحة جنسية بشأن المتزوجين كانت في اخر مجموعة من النصائح المنشورة لتثير التعجب بشأن المحتوى الذي يتابعه صلاح.

واعتاد صلاح في الفترة الأخيرة نشر صفحات من بعض الكتب الخاصة بالتنمية البشرية الذي يقرأها ليشارك الجماهير المتابعة له ببعض النصائح الحياتية.

ليفربول تسعى لحماية صلاح من اغراءات الدوري السعودي

ويحاول ليفربول حماية نجمه المصري من إغراء وعروض الدوري السعودي.

ويبحث النادي الإنجليزي تجديد عقد محمد صلاح منعا من انتقاله لدوري روشن على غرار النجوم العالميين.

وكاد صلاح أن ينتقل للاتحاد السعودي بداية الموسم الحالي إلا أن ليفربول رفض هذا العرض.