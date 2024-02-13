تشافي سيمونز يقود تشكيل لايبزيج أمام ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ماركو روزه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة القمة أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة لايبزيج ضد ريال مدريد

يستضيف لايبزيج ضيفه الفريق الملكي، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 على ملعب "ريد بول آرينا" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل لايبزيج المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمي: بيتر جولاكسي

خط الدفاع: بينجامين هينريش - ويلي أوربان - لوكاس كلوسترمان - دافيد راوم

خط الوسط: كيفن كامبل - كزافير شلاجر - تشافي سيمونز - داني أولمو

خط الهجوم: لويس أوبيندا - بينجامين سيسكو

تنقل مباراة ريال مدريد ولايبزيج على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي