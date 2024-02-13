نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس على رأس الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة لايبزيج الألماني ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج

يلتقى الفريق الملكي مع نظيره الألماني، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 على ملعب "ريد بول آرينا" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، تشواميني، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، إدارودو كامافينجا، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

تنقل مباراة ريال مدريد ولايبزيج على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

