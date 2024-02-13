نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك لتجديد عقد شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يرغب في تجديد عقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "نادي الزمالك سوف يعقد جلسة مع شيكابالا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسوف تمنحه حرية وضع مدة التجديد التي يرغب بها".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك سوف يقدر شيكابالا بشكل مميز للغاية، وسوف يتم منحه أكبر راتب له في تاريخه مع النادي في عقده الجديد".