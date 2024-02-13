نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كوبنهاجن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن

يلتقى السيتي مع مضيفه كوبنهاجن، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 على ملعب "باركن ستاديون" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كوبنهاجن

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي – جون ستونز – ربن دياش – آكانجي

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: دوكو – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق المعلق حسن العيدروس.