نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جعفر: السعيد لا يحتاج للحديث عنه.. وناصر ماهر شخصية قيادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك السابق بصفقات الفارس الأبيض الجديدة، التي أبرمها مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب في فترة الإنتقالات الشتوية.



وقال أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الزمالك كان يحتاج إلى الصفقات التي حسمها مجلس الإدارة، أوجه التحية لمجلس إدارة الزمالك على النجاح في حل أزمة القيد وإبرام صفقات على أعلى مستوى، الزمالك نجح في إبرام عدد كبير من الصفقات يليق بأسم النادي".



وتابع: "عبدالله السعيد لا يحتاج إلى الحديث عنه.. سيصنع الفارق بفضل خبراته، ناصر ماهر من نوعية اللاعبين المختلفة ويملك شخصية قيادية في الملعب، أحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال كانوا مؤثرين في أنديتهم".



وأضاف: "الزمالك استطاع ضم اللاعبين المؤثرين في الأندية المصرية كل اللاعبين الذين أنضموا للزمالك كانت رغبتهم بالتواجد في النادي ويطمحون في حصد الألقاب".



وأردف: "الزمالك يضم مزيج من عناصر الخبرة والشباب بين صفوفه، شرف لأي لاعب أن ينضم لنادي الزمالك، الإنسجام الحالي بين لاعبي الزمالك القدامى والجدد هو أهم أمر في الوقت الحالي".



وعن قيادة حسام حسن لمنتخب مصر خلفًا لروي فيتوريا، قال جعفر: "تولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب مصر خطوة تأخرت كثيرًا.. حق مشروع له كنجم أسطوري للكرة المصرية تولي قيادة المنتخب".



وعدد جعفر مميزات حسام حسن قائلًا:

"حسام حسن وجهازه الفني جديرون بقيادة منتخب مصر وإسعاد الشعب المصري، العمل كمدير فني للمنتخب سيكون مختلف عن تدريب الأندية".



وأردف: "حسام حسن يمتلك القدر الكافي من الخبرة والذكاء في التعامل مع النجوم في منتخب مصر، المنتخب المصري يفتقد "للروح" وهو ما يتوفر في حسام حسن".



واختتم: "حسام حسن يقول للاعبين "ممنوع الخسارة حتى في التدريبات، وكان يشارك معنا في التدريبات ويطيل الموعد حتى يتمكن من الفوز".