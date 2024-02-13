نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج في البيت.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفا على نظيره كوبنهاجن اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب في الذهاب بنتيجة 4-1.

ويسعي المدرب بيب جوارديولا إلى قيادة السيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

وستقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة التاسعة بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن بشكل مجاني ومباشر عبر القنوات المفتوحة التالية:

قناة ZDF HD / التردد، 11954 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 19.2°E¹.

قناة Armenia Region / التردد، 11109 عمودي / معدل الترميز، 34070 / القمر، Eutelsat 36°E².

قناة TV Play HD / التردد، 11804 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 4A³.

قناة IR Came 3 TV / التردد، 10758 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Nilesat⁴.