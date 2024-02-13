نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. أولي ضحايا حسام حسن في منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، شهدت الجهة الفنية لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تطورات ملحوظة، حيث تم استبعاد أحمد الكاس من الجهاز المعاون، وبقاؤه في منتخب الناشئين لعام 2008. وتم ترشيح سيد معوض ليشغل منصب مدرب مساعد مع حسام حسن في الجهاز الفني الجديد، بناءً على طلب حسن للاستعانة بأحد المدربين الشباب في الوسط الكروي.

وفي تطور آخر، قرر حسن الاستعانة بمخطط أحمال برازيلي عمل معه سابقًا في الجهاز الفني لمنتخب الأردن قبل نحو عشر سنوات.

من المتوقع أن تتم جلسة مع حسن مع اتحاد الكرة لتحديد الجهاز المعاون النهائي، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء القادم.

اتفق اتحاد الكرة مع حسن على بدء معسكر المنتخب في 18 مارس المقبل، استعدادًا لمشاركته في دورة الإمارات الودية الدولية التي ستقام في الفترة من 22 إلى 26 من نفس الشهر.

وعُقد اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وإبراهيم حسن مدير المنتخب، بحضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا كأعضاء في المجلس، إلى جانب ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر المدير الإداري للمنتخب.