نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن رسميا طريقة تسديد الشرط الجزائي لـ فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومدير إدارة المسابقات، أن مجلس الجبلاية نجح في التواصل إلى اتفاق مرضي مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لفسخ عقده بشكل رسمي في الفترة الأخيرة.

ورحل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا من دور الثمن نهائي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تصريحات عامر حسين

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدير إدارة المسابقات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: تواصلنا إلى اتفاق مرضي مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لفسخ عقده حيث سيتقاضى بقية مستحقاته على 3 أقساط.

وأضاف: أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا كان مخيب للامال جدًا.