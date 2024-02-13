نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد رسمي.. هل يقدم اتحاد الكرة استقالته بعد كارثة أمم إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومدير إدارة المسابقات، أن مجلس الجبلاية لم يفكر في الاستقالة رسميًا عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

تصريحات عامر حسين

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدير إدارة المسابقات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يفكروا في تقديم استقالتهم رسميًا عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف: من وجهة نظري أن تقديم اتحاد الكرة للاستقالة حاليًا غير مفيد نظرًا لضيق الوقت قبل أولمبياد باريس وإقامة الانتخابات الجديدة.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن بأن سيتم تقديم حسام حسن مدربا لمنتخب مصر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم.