نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف حقيقة عودته لقناة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق، على رضاه عن تجربته الإعلامية في قناة نادي الزمالك الفضائية قبل رحيله في الفترة الأخيرة بشكل رسمي.

ورحل خالد الغندور خلال الاشهر الماضية عن قناة الزمالك بعد نهاية عقده مع كمقدم للبرنامج خلال السنوات الأخيرة.

تصريحات خالد الغندور

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: سعيد بتجربتي السابقة في قناة نادي الزمالك وما يجب أن يعلمه البعض أنني لن أعمل في قنوات الأندية مرة أخرى.

وتابع الغندور: تجربتي مع قناة نادي الزمالك جيدة إلى حد كبير بشهادة جماهير القلعة البيضاء التي اشادت بفترة عملي في قناة الزمالك.