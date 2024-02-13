نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواجهة فريق كوبنهاجن الدنماركي في مباراة مثيرة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 ضمن ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الرياض، الساعة الثانية عشرة ليلًا بتوقيت أبو ظبي ودبي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

يتوقع أن يخوض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي – جون ستونز – روبن دياز – أكانجي

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: دوكو – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق نقل دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعرض على قناة bein sports 2 بالتحديد.