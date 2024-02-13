أحمد جودة - القاهرة - شاهد صاعقة تقتل لاعبا في الملعب

"لا تصدق ما حدث".. شاهد فيديو صاعقة تقتل لاعبا في الملعب.. أظهرت لقطات فيديو، وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، خلال مباراة ودية، في الملعب بصاعقة بصورة مباشرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية ووسائل تواصل اجتماعي، فقد توفي اللاعب عندما ضربته الصاعقة الرعدية أثناء المباراة الودية التي جرت الأحد الماضي.

شاهد صاعقة تقتل لاعبا في الملعب

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد قتلت الصاعقة لاعبا في غريق "أفي بي أي سوبانغ" يدعى سبتيان، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وكانت المباراة بين فريقي "سوبانغ و"إف إل أو" وكانت تجري على ملعب سيليوانغي باندونغ.

وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.