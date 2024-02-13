معلق مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل أرجاء العالم، انطلاق اللقاء الحاسم الذي سيجمع بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم في موقعنا “ دوت الخليج الرياضي ”، بعض المعلومات عن معلق مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، الذي يبحث عنه الكثيرون في كل مكان.

وسيكون "حسن العيدروس" هو المعلق الرياضي الذي سينقل لنا أحداث مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن، والتي ستبث عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستعرض على قناة bein sports 2 بالتحديد.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ستقام مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، ضمن ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12 ليلًا بتوقيت أبو ظبي ودبي، الساعة 9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.