نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يواجه لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد محبي كرة القدم في الوطن العربي والعالم بشكل عام لإستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 من جديد، والتي ستبدء من الدور الثمن النهائي بعدما إنتهينا من دور المجموعات، حيث أننا سنشاهد مواجهة قوية في هذا الدور، ويخوض بايرن ميونخ مواجهة مهمة للغاية في الدور الـ16 أمام نظيرة لاتسيو علي ملعب “الأوليمبيكو بروما”، ونخصص هذا المقال من أجل الحديث عن موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

فيما إستطاع الفريق البافاري”بايرن ميونخ” التأهل للدور الثمن النهائي علي رأس المجموعة الأولي برصيد 16 نقطة والتي ضمت كل من كوبنهاجن وجالطة سراي ومانشستر يونايتد”، بينما احتل لاتسيو وصافة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، خلف أتلتيكو المتصدر (14)، وفي هذة المباراة يسعي الفريقين للفوز في هذة المباراة في محاولة الفوز في مباراة العودة كذلك والتأهل للدور التالي من البطولة.

موعد مباراة بايرن ضد لاتسيو

تقام مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب الأوليمبيكو وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وبالتالي هي التي ستقوم بنقل المباراة من خلالها وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لإذاعة لقاء بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-24.