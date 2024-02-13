نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ24 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات الجولة الـ24، التي شهدت فوز تشيلسي على كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلهرست بارك.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 34 نقطة، واحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تراجع كريستال بالاس إلى المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ24

يحافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ويتبعه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 52 نقطة أيضا، ويأتي توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الجولة الـ24 كما يلي:

1- ليفربول - 54 نقطة

2.مانشستر سيتي - 52 نقطة.

3.أرسنال - 52 نقطة.

4.توتنهام - 47 نقطة.

5.أستون فيلا - 46 نقطة.

6.مانشستر يونايتد - 41 نقطة.

7.نيوكاسل يونايتد - 36 نقطة.

8.وست هام - 36 نقطة.

9.برايتون - 35 نقطة.

10.تشيلسي - 34 نقطة.

11.ولفرهامبتون - 32 نقطة.

12.فولهام- 29 نقطة.

13.بورنموث - 27 نقطة.

14.برينتفورد - 25 نقطة.

15.كريستال بالاس- 24 نقطة.

16.نوتنجهام - 21 نقطة.

17.لوتون تاون - 20 نقطة.

18.إيفرتون - 19 نقطة.

19.بيرنلي - 19 نقطة.

20.شيفيلد يونايتد- 13 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل الموافق 17 فبراير الجاري.