ميدو يكشف تفاصيل المداخلة الهاتفية لـ أشرف قاسم في الإعلام السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق تفاصيل المداخلة الهاتفية لأشرف قاسم، نجم منتخب مصر السابق في وسائل الإعلام السعودية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خلال تواجدنا قبل أيام قليلة، طلبت من أشرف قاسم أن يتحدث في وسائل الإعلام السعودية، بناءً على رغبة منهم".

وأضاف: "أشرف قاسم خلال المداخلة الهاتفية شكر المسئولين في السعودية وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، والأندية السعودية مثل الهلال والنصر".

وتابع: "فيديو المداخلة الهاتفية لأشرف قاسم تم نشره على موقع تويتر، ووجدت تعليق أحد الأشخاص ينتقد فيه أشرف قاسم بسبب تصريحاته".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "التعليق كان به كلمات قبيحة.. البعض أصبح لا يستطيع أن يقدر حتى ظروف الناس".