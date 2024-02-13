نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زكي عبدالفتاح: تعيين حسام حسن تأخر كثيرا في منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد زكي عبدالفتاح، مدرب مرمى منتخب مصر السابق، أنه يجب توفير الأجواء المناسبة لحسام حسن لكي ينجح مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبدالفتاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أتمنى نجاح حسام حسن في تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة وأعتقد أن اتحاد الكرة استجاب لضغوط الشارع في تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان في غيبوبة خلال الفترة الماضية وقرار تعيين حسام حسن تأخر كثيرا".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا الذي تم إقالته موخرا.