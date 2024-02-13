نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات فيوتشر أمام بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكدت غيابات هامة عن صفوف فريق مودرن فيوتشر في مواجهته المرتقبة أمام بلدية المحلة في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

يُنتظر غياب أحمد رفعت، الصانع المهم في وسط الملعب، بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة ودية، حيث تبين أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، مما يتوقع أن يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

تحضّر إدارة فريق مودرن فيوتشر لهذا اللقاء المهم الذي سيقام في ستاد غزل المحلة، والذي سيكون الظهور الأول للمدير الفني الجديد تامر مصطفى بعد رحيل حسام حسن الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد مرور 8 جولات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، سجل خلالها لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 7 في شباكهم.