أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية بالجولة الأولى للهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني ب

تنطلق اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا منافسات الجولة الأولى بدوري الترقى للهروب من الهبوط بدورى القسم الثاني ب بإقامة 5 مباريات قوية ومثيرة.بين الفرق العشر من المركز الحادي عشر حتى المركز العشرين لهبوط 6 فرق للدورى القسم الثاني ب.



1- بترول اسيوط مع مكادى

على ملعب نادي البترول يصطدم فريق بترول اسيوط صاحب المركز الأول بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 28 نقطة بفريق مكادى صاحب المركز السادس بقيادة نبيل محمود برصيد 15 نقطة.

حقق فريق البترول الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

2- اسوان مع ابو قير للاسمده

على ملعب ستاد اسوان يلتقي فريق اسوان صاحب المركز الرابع بقيادة هشام زكريا برصيد 22 نقطة مع فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثاني بقيادة محمد عطيه برصيد 25 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- وي مع مصر للمقاصة

يشهد ستاد السلام لقاء صعب بين فريق وي صاحب المركز الثالث بقيادة هاني العقبي برصيد 24 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 9 نقاط.

حقق فريق وي الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

4- النجوم مع جمهورية شبين

على ملعب السلمانيه يستضيف فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة احمد ساري برصيد 13 نقطة فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 14 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

5- النصر للتعدين مع دكرنس

على ملعب نادي النصر للتعدين يلعب فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 6 نقاط مع فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 21 نقطة.

حقق فريق دكرنس الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

ترتيب المجموعة

1- بترول اسيوط 28 نقطة

2- ابو قير للاسمده 25 نقطة

3- وي 24 نقطة

4- اسوان 22 نقطة

5- دكرنس 21 نقطة

6- مكادى 15 نقطة

7- جمهورية شبين 14 نقطة

8- النجوم 13 نقطة

9- مصر للمقاصة 9 نقاط

10- النصر للتعدين 6 نقاط