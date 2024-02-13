نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأفيال" يعود من الموت وصدمة غانا.. أبرز الأحداث في امم افريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على أرضه، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نيجيريا 2-1 في النهائي، ليرفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

وكانت مسيرة منتخب "الأفيال" هي قصة البطولة، بعدما أقال مدربه جان لويس جاسيت بسبب سوء الأداء في دور المجموعات، قبل أن ينجح الفريق في رفع الكأس في النهاية.

أبرز الأحداث في امم افريقيا 2023

وجاءت أبرز الأحداث في امم افريقيا 2023 كالآتي:-

كوت ديفوار ملوك العودة من الموت

بعد الهزيمة المؤلمة 0-4 أمام منتخب غينيا الاستوائية، كان المنتخب الإيفواري قريبًا من توديع البطولة مبكرًا، ليبادر اتحاد الكرة بإقالة المدرب الفرنسي جاسيت وتعيين اللاعب السابق بالمنتخب إيميرس فايي بدلًا منه، وبعد تأهل الفريق للأدوار الأقصائية فاز "الأفيال" على السنغال، حامل اللقب، بضربات الترجيح في دور الستة عشر في أول مباراة لفايي، قبل الفوز على مالي في الأشواط الإضافية في دور الثمانية، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 في قبل النهائي، ليتحدث الجميع عن عودة الفريق من الموت مجددًا ليفوز على نيجيريا 2-1 في النهائي بعد تأخره في النتيجة، ليثبت أنه لا يمكن الاستهانة به.

الحاجة للتغير للنجوم السوداء

كانت البطولة جديرة بالنسيان بالنسبة لغانا بعد فشل الفريق في الصعود من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة، وعانى الفريق الذي يلعب له محمد قدوس مهاجم ويستهام الإنجليزي والمخضرم جوردان أيو لاعب كريستال بالاس ومهاجم أتليتك بلباو الإسباني إنياكي ويليامز، وتمت إقالة كريس هويتون، مدرب برايتون السابق بعد 12 شهرًا فقط في المهمة، ليبدأ المنتخب الغاني رحلة البحث عن مدرب جديد قبل تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو (حزيران) المقبل.

جنوب إفريقيا تتحدى الصعاب

لم يتوقع الكثيرون أن يتأهل منتخب جنوب إفريقيا للدور قبل النهائي من البطولة، لكن منتخب "الأولاد" خطف الأنظار، وجاءت أكبر التحديات في دور الستة عشر، حينما واجه المنتخب المغربي، رابع مونديال 2022، لكن هدفي ماكجوبا وتيبوهو موكينا منحتا الفريق فوزًا بنتيجة 2-0، بينما أضاع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ضربة جزاء للمنتخب المغربي.

أفاق جديدة للمنتخب الموريتاني

تأهل منتخب موريتانيا لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2018، وشارك في نسخة العام الحالي بأمال جديدة وطور من أدائه. وواصل منتخب "أسود الشنقيطي" البحث عن أول فوز في تاريخه بالبطولة، ليتحقق الانتصار في آخر مباراة بدور المجموعات على حساب المنتخب الجزائري بفوز مفاجئ 1-0، حيث تأهل الفريق إلى دور الستة عشر ليواجه منتخب الرأس الأخضر. ولكنه لم ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية غير أنه سطر التاريخ في البطولة بأدائه الرائع.

أرقام المشاهدات في ازدياد

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أكثر من ملياري شخص حول العالم شاهدوا البطولة على شاشات التلفاز، كما ساعدت صفقات البث مع العديد من القنوات على تعزيز تلك الأرقام، ويتوقع باتريس موتسيبي رئيس "كاف" أن تصبح الأرقام أعلى في النسخة المقبلة.