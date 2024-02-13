نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تقدم حازم إمام باستقالته من منصبه في اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو حقيقة رحيل حازم إمام عن منصبه كعضو مجلس اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن جمال علام لم يبلغ أحدًا داخل المجلس بتولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "تم إبلاغ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري باختيار حسام حسن مدربًا للفراعنة".

وأكمل: "جمال علام لم يبلغ مجلس الإدارة بقرار تولي حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر وهو الأمر الذي أحدث توتر داخل مجلس الإدارة".

وتابع: "حازم إمام أخبر أعضاء مجلس الإدارة برحيله عن منصبه، والتقدم باستقالته من عضوية مجلس الاتحاد، وإنه خارج اتحاد الكرة، ولكنهم أخبروه باستكمال المهمة حتى الـ 4 أشهر القادمة".