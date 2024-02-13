نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد على التشكيلة التي ستخوض مواجهة لايبزيج الالماني على ملعب ريد بول ارينا لحساب مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد الريال خلال تلك المواجهة لمجموعة من اللاعبين على رأسهم الدولي الانجليزي اليافع جود بيلينجهام وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها يوم السبت خلال مواجهة جيرونا في الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، تشواميني، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، إدوارد كامافينجا.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.