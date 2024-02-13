نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة محمد صلاح وموعد عودته للملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى عشاق فريق الكرة الأول بنادي ليفربول إلى التعرف على الموعد الخاص بعودة الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز للمشاركة في المباريات وذلك عقب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة امم افريقيا 2023.

آخر تطورات إصابة محمد صلاح وموعد عودته للملاعب

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن محمد صلاح تعافى من الاصابة التي لحقت به خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية وبات مستعدًا للعودة بصورة طبيعية للمشاركة مع فريقه ليفربول.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه أن صلاح سيكون جاهزًا لخوض مواجهة برينتفورد المقرر لها يوم السابع عشر من شهر فبراير الجاري لحساب لقاءات الدوري الانجليزي الممتاز.

وستكون مواجهة رفقاء إيفان توني الأولى للفرعون المصري الذي يغيب عن الملاعب منذ 18 يناير الماضي أي إنه احتاج لشهر كامل من أجل التعافي من تلك الاصابة التي ابعدته عن استكمال مشواره الفراعنة في البطولة القارية.

يُذكر أن صلاح سبق وأن غادر معسكر منتخب بلاده في كوت ديفوار وعاد إلى لندن من أجل الخضوع للبرنامج العلاجي الذي تم وضعه بواسطة اطباء ليفربول وذلك بسبب ضعف الامكانيات الطبية في ابيدجان.