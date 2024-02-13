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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي واحدة من القرارات الصادمة بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء وذلك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا 2023-2024.

كولر يفاجئ الخطيب بقرار صادم

وقال امير هشام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج +90 المذاع عبر فضائية قناة النهار أن كولر يسعى إلى العودة من الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما.

وأضاف:" كان هناك اتفاق في البداية على التوجه من الجزائر لغانا مباشرًة دون العودة إلى القاهرة قبل أن يبلغ السويسري مجلس إدارة القلعة الحمراء بالعودة إلى القاهرة والبقاء لمدة يومين قبل السفر لغانا لمواجهة ميدياما في المباراة المقرر لها يوم 23 فبراير".

موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

وتقام مباراة الاهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة القادمة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال إفريقيا

ويقع الاهلي في مجموعات دوري أبطال افريقيا بالمجموعة الرابعة إلى جانب ميدياما الغاني وشباب بلوزداد بطل الجزائر ويانج افريكانز التنزاني.