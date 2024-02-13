نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة إقالة تشافي من تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الاسباني على المحك خاصًة في ظل تذبذب المستوى والنتائج السلبية الأخيرة التي يمر بها البلوجرانا في جميع البطولات.

حقيقة إقالة تشافي من تدريب برشلونة

وكان برشلونة قد سقط في فخ التعادل على ارضه ووسط جمهوره أمام غرناطة بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي لحساب مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الليجا.

ونقلت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم أن هناك حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة بسبب مستقبل تشافي.

حيث يرى البعض أن الحفاظ على استمراره حتى 30 يونيو وبعدها الرحيل والبحث عن مدرب جديد قد يضع مزيد من الاستقرار خاصًة قبل المواجهة المرتقبة أمام نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يرى قطاع آخر من الأعضاء أنه يجب اتخاذ قرار الاقالة الفوري وتعيين مدير فني جديد بصورة مؤقته لنهاية الموسم خوفًا من استمرار النتائج السلبية التي قد تؤدي إلى الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا آخر الالقاب التي ينافس عليها البلوجرانا عقب توديع كأس ملك إسبانيا وخسارة السوبر.

قبل أن تنقل صحيفة موندو ديبورتيفو أن قرار الاقالة العاجل سيكون في حالة الخروج أمام نابولي فيما سيتم تعيين رافا ماركيز مديرًا فنيًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي.