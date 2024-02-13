نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإنجليزي، في مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق كوبنهاجن، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره فريق كوبنهاجن، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي – جون ستونز – ربن دياش – آكانجي

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: دوكو – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن عبر قناة beIN Sports 2HD.

