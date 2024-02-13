نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة الرابعة والعشرين.. ليفربول يواصل الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت مساء أمس الإثنين الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت نتائج مفاجئة بين الفرق.

تشيلسي يفوز على كريستال بالاس بصعوبة

وتمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل فريق تشيلسي إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق كريستال بالاس عند المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 54 نقطة، ويليه مانشستر سيتي، في وصافة البريميرلج برصيد 52 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء مبارايات الجولة الرابعة والعشرين

1- ليفربول 54 نقطة

2- مانشستر سيتي- 52 نقطة

3- آرسنال، 52 نقطة

4- توتنهام هوتسبير، 47 نقطة

5-أستون فيلا، 46 نقطة

6- مانشستر يونايتد 38 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

8- وست هام يونايتد 36 نقطة

9- برايتون، 35 نقطة

10- تشيلسي، 35 نقطة

11- وولفرهامبتون 32 نقطة

12-فولهام 29 نقطة

13- بورنموث 27 نقطة

14- برينتفورد 22 نقطة

15- كريستال بالاس، 24 نقطة

16- نوتينغهام فورست 21 نقطة

17- لوتون تاون 20 نقطة

18- إيفرتون 19 نقطة

19- بيرنلي 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 13 نقاط

