نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-1-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة خاصًة في ظل وجود الكثير من الأستحقاقات النارية.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-1-2024
ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-1-2024 والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-
الدوري المصري
- المصري ضد الجونة، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة عبر قناة "on time sport1".
- سموحة ضد البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "on time sport2".
دوري أبطال أوروبا
- مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "beIN Sports HD 2".
- ريال مدريد ضد لايبزيج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "beIN Sports HD 1".
دوري الدرجة الثانية المصري
- بترول أسيوط ضد مكادي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
- نجوم المستقبل ضد جمهورية شبين، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
- أسوان ضد أبو قير للأسمدة، في تمام الثالثة عصرًا القاهرة.
- المصرية للإتصالات ضد مصر للمقاصة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة
- النصر للتعدين ضد دكرنس، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة