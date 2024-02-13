نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-1-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة خاصًة في ظل وجود الكثير من الأستحقاقات النارية. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-1-2024 ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-1-2024 والقنوات الناقلة وفق ما يلي:- الدوري المصري المصري ضد الجونة، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة عبر قناة "on time sport1".

سموحة ضد البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "on time sport2". دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ريال مدريد ضد لايبزيج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "beIN Sports HD 1". دوري الدرجة الثانية المصري بترول أسيوط ضد مكادي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

نجوم المستقبل ضد جمهورية شبين، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أسوان ضد أبو قير للأسمدة، في تمام الثالثة عصرًا القاهرة.

المصرية للإتصالات ضد مصر للمقاصة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة

النصر للتعدين ضد دكرنس، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة