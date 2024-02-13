نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من جديد.. اتحاد جدة يقدم عرض لا يمكن رفضه لحسم صفقة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي جهودها، من أجل حسم التعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كان يود نادي الاتحاد السعودي، منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من صفوف فريق ليفربول، بتقديم عرض مالي مغري، ولكن إدارة الريدز ومدرب الفريق يورجن كلوب، رفضوا فكرة رحيله عن قلعة الانفليد.

اتحاد جدة يقدم عرض مغري لمحمد صلاح

ووفقا لما كشفته صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي، من المنتظر أن يقدم عرض مالي جديد لنادي ليفربول يبلغ قيمته 240 مليون يورو، للحصول على خدمات محمد صلاح بشكل رسمي.

كما أوضحت الصحيفة، أن راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة سيصل إلى 85 مليون يورو في الموسم الواحد.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية، أن في حال إتمام انتقال الفرعون المصري محمد صلاحوإلى صفوف النادي السعودي، ستكون هي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

والجدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، من المنتظر أن ينتهي بشكل رسمي، في صيف عام 2025 المقبل.

